Druk op VVD is groot, maar: 'Wij stemmen voor'

DEN BOSCH - Het was bij critici van de Brabantse plannen voor een duurzame landbouw eind vorig jaar al vrij snel duidelijk dat áls er ergens gelobbyd moest worden, de aandacht vooral naar de VVD-fractie uit zou moeten gaan. Die is met tien zetels de grootste in Provinciale Staten en dus ook in de coalitie met SP, D66, PvdA. Wat je noemt een sleutelpositie. Zoals Bart van de Hulsbeek, fractievoorzitter van de VVD in Sint-Michielsgestel, het verwoordt: ,,Dit plan lijkt toch vooral uit de koker van het linkse smaldeel van de coalitie te komen. Dus ik snap de spagaat waar onze provinciale fractie in zit."

Niet alleen de lokale VVD-fracties (zie kader hiernaast), maar ook het grootkapitaal achter de boerensector slaat de laatste weken vol op de trom om de maatregelen van tafel te krijgen, of in ieder geval tot een voor boeren milder plan te komen. De Rabobank, adviseur en voerleverancier Agrifirm, vleesverwerker VION: ze halen alles uit de kast om hun invloed te doen gelden en op die manier hun financiële schade te beperken. Ron Lodewijks, oud-provinciewatcher van deze krant en tegenwoordig voorzitter van de Brabantse Milieu Federatie, sprak vorige week op Twitter van 'schaamteloze druk op de VVD om het provinciebestuur op te blazen'.

Daar ben je mooi klaar mee, als je Martijn van Gruijthuijsen heet. De fractievoorzitter van de Brabantse VVD blijft desondanks rustig, voor het oog althans. Gisteravond beantwoordde hij in Deurne vragen van bezorgde VVD'ers uit de provincie, en andere geïnteresseerden. De Tilburger was naar eigen zeggen niet in Deurne om omgepraat te worden. Wel om uitleg te geven. Uitleg over het standpunt van de VVD om overmorgen vóór de veehouderijplannen te stemmen.

Zijn jullie plat gelobbyd?

,,We zijn zoals bij elke beslissing met belanghebbenden in de provincie en daarbuiten in gesprek gegaan. Dat doen we altijd. We hebben geluisterd naar alle standpunten en die meegenomen in onze beslissing."

Het is zeker dat jullie voor gaan stemmen?

,,Ja. Natuurlijk hebben we er in de fractie discussies over gehad. Maar uiteindelijk zijn we met zijn tienen tot het besluit gekomen. Het is een verhaal van het hele team, de complete fractie."

Waarom stemmen jullie voor? Het is een plan dat een groep ondernemers hard raakt.

,,Je hebt te maken met vier belangen die soms botsen. Een: we zijn een dichtbevolkte provincie. Twee: de intensieve veehouderij is hier een grote sector. Drie: er zijn in 2009 door een CDA-minister Natura2000-gebieden aangewezen die extra beschermd moeten worden. Vier: Brabant is een belangrijke economische motor voor ons land. Tussen die vier elementen moet je een afweging maken. De positie van de boer is dus een van de elementen."

Heb je begrip voor deze lobby?

,,Natuurlijk. In deze discussie zit veel emotie en dat begrijp ik ook. Het is een ingrijpend besluit. Minder begrip heb ik voor een aantal misvattingen die blijven terugkomen. Bij een vergadering twee weken geleden sprak een boer in die in 2014 alles verbouwd had en zei dat hij nu weer moest gaan investeren. Dat is gewoon niet waar. Het gaat om stalinrichtingen ouder dan vijftien jaar, bij koeienboeren zelfs twintig jaar. Het beeld dat een hele sector om zeep geholpen wordt is niet terecht. Daarmee doe je heel veel goede ondernemers met een prima toekomstperspectief tekort. Dit is geen afscheid van de boer in Brabant. De wereld gaat er voor hen wel anders uitzien, maar daar hebben we allemaal mee te maken."

Je kunt zeggen dat je met deze plannen ondernemers dwarsboomt. Niet echt des VVD's.

,,Dit is een bepaalde groep ondernemers van een bepaalde economische sector. Wij hebben een keuze te maken vanuit het algemeen belang, namens 2,5 miljoen Brabanders. Daarbij zitten ook andere ondernemers. Die krijgen extra ruimte. Door de stikstofuitstoot van boerderijen zit de economische ontwikkeling in de buurt van een aantal Natura 2000-gebieden echt op slot. Door deze maatregelen is er ook in die gebieden weer wat mogelijk voor andere bedrijven. Ik sprak een ondernemer in de recreatiesector. Die kan nu niet uitbreiden. Straks kan dat wel. Die ondernemer is mij evenveel waard als de boer."

Een aantal lokale VVD-afdelingen is er niet over te spreken.

,,Met die afdelingen hebben we goed contact en blijven we in gesprek. Er zijn ook veel positieve berichten van lokale VVD'ers, maar die zien jullie niet."

Doen jullie daar iets mee?

,,Gedeputeerde Spierings heeft gezegd dat ze alle boeren de hand zal reiken en daar houden we haar aan. En we zullen vrijdag heus nog onze eigen ideeën daarover inbrengen."

Lokale VVD'ers willen compensatie voor boer

Nergens in Brabant lijkt het enthousiasme bij lokale VVD'ers over de veehouderijplannen van de provincie erg groot.

De gemeenschappelijke lijn: prima dat er iets gebeurt, maar op deze manier worden boeren wel erg hard geraakt.

En dus wil een aantal VVD- gemeenteraadsfracties, als de plannen doorgaan, dat boeren financieel gecompenseerd worden. Of het nu gaat om boeren die investeringen moeten doen in nieuwe stalsystemen, of om boeren die vanwege de milieumaatregelen juist stoppen. ,,Wat mij betreft kunnen deze maatregelen niet worden doorgezet zonder compensatie", zegt VVD-gemeenteraadslid Henk Wijnstekers uit Oss. ,,Komt die er niet, dan bestaat de kans dat wij onze steun intrekken."