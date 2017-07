Durf jij hem aan? Megastormbaan strijkt neer in Rosmalen: 'Ze gaan als wilden de baan op'

‘Sssstt!! Pas Gescheeje’ nieuw blijspel Bossche Komeedie

15:48 DEN BOSCH – Het nieuwste blijspel van de Bossche Komeedie ‘Sssstt!! Pas Gescheeje’ gaat op donderdag 21 september in de Verkadefabriek in Den Bosch in première. In totaal worden er in de Verkadefabriek, Perron-3 in Rosmalen en de Speeldoos in Vught tot en met 22 oktober zestien voorstellingen gegeven.