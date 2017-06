Een computer vol met kinderporno: justitie wil man uit Vinkel de cel in

Idee van raadslid: picknicken op parkeerplaats in Bossche winkelstraten

16:24 DEN BOSCH - Picknicken op een parkeerplaats in de Bossche binnenstad. Gemeenteraadslid Ufuk Kâhya (GroenLinks) vindt dat de gemeente daar snel werk van moet maken. ,,Zet in de zomer een paar picknicktafels op parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld in de Kruisstraat en laat mensen daar meegenomen eten en drinken nuttigen.'' Dat zei Kâhya donderdagavond tijdens een vergadering van de commissie bestuurszaken.