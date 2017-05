Een rondje van de zaak als Ajax scoort: Bossche kroegen zijn klaar voor Europa League-finale

Kliekjesvolk

Bij stadscafé de Basiliek geeft eigenaar Leon Pigmans een rondje weg bij elk doelpunt dat Ajax maakt. Volgens de uitbater is het een speciale wedstrijd omdat een Nederlandse club voor het eerst sinds 2002 weer een Europese prijs kan winnen. ,,We zijn een kliekjesvolk. Zodra een Nederlandse club of sporter succesvol is, komen we bij elkaar. Een kroeg is de bindende factor."



Geen verlenging

Voor Otto van den Groenendaal is het te hopen dat Ajax het karwei binnen negentig minuten klaart. Een verlenging zou de eigenaar van café het Pumpke bijzonder slecht uitkomen. Om half elf staat een optreden gepland vanwege het examenfeest in zijn kroeg. ,,Veel jongeren die naar het feest komen, willen ook voetbal kijken. Het versterkt elkaar - mits het geen verlenging wordt. Ik heb het optreden proberen op te schuiven, maar dat was niet meer mogelijk."