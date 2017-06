Een roze kaarsje aansteken bij Maria? 'Van harte welkom', zegt de Sint Jan

Modezaak Max mag betonblokken langer laten liggen

13:22 DEN BOSCH - Volgens de gemeente was het eind maart de bedoeling dat de drie betonblokken op de stoep voor modezaak Max in de Bossche Verwersstraat binnen drie weken weg zouden zijn. Maar de blokken liggen er nog altijd. Dat is in strijd met de regels van de gemeente die bijvoorbeeld wel boetes oplegt als ondernemers een te hoge statafel op de stoep zetten.