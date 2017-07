Een uur na het verlossende telefoontje stond beoogd burgemeester Mikkers al voor de Bossche gemeenteraad

DEN BOSCH - Alsof hij in een achtbaan zat, zo voelde het maandagavond voor beoogd burgemeester van Den Bosch Jack Mikkers . Rond 21.00 uur kreeg hij het verlossende telefoontje van de voorzitter van de vertrouwenscommissie en een uur later maakte hij al kennis met de gemeenteraad.

Rond tien uur in de avond meldt Mikkers zich in het stadhuis op de Bossche Markt. ,,Een echte stad heeft een stadhuis met een bordes’’, reageert Mikkers later op de avond, nadat hij even eerder al liet weten ‘heel blij en trots te zijn met deze mooie baan’. ,,Maar Den Bosch heeft natuurlijk veel meer kwaliteiten. De mensen, de dorpen en de wijken. Een stad met allure en historie. Die nieuwe wegen in wil slaan met als belangrijkste opdracht dat het geluk van de burgers voorop staat.’’ Mikkers heeft dan in het monumentale stadhuis de eerste vluchtige kennismaking met de gemeenteraad net achter de rug.

,,Op het moment dat je gebeld wordt, kom je in een soort achtbaan terecht. Je weet hoe het met een achtbaan gaat: die gaat soms omhoog, soms omlaag. Soms kom je in bochten terecht die je niet verwacht. Ik denk dat ik zestig minuten in een achtbaan gezeten heb'', zegt Mikkers in een interview dat hij gaf aan Jan de Wit, op het Twitter-kanaal van de gemeente.

Tweede gesprek

Afgelopen vrijdag sprak Mikkers voor de tweede keer met de vertrouwenscommissie. ,,Een heel open gesprek over wat mij beweegt. De commissie was op zoek naar de mens achter Mikkers.’’ Hij reed, zoals Mikkers zelf zegt, na het gesprek met een glimlach weg. ,,Ik kon mijn verhaal kwijt en heb mezelf kunnen laten zien.’’

Tussen de Bosschenaren staan, dat is wat Mikkers wil. ,,Niet alleen als burgemeester, maar gewoon als mens'', zegt hij in het interview op Twitter. ,,Ik wil de Bosschenaren trots laten zijn op de stad. Nog trotser dan ze al zijn. Want ik denk dat er heel veel kwaliteiten zijn in deze stad, die we op een goede manier kunnen ontwikkelen.''

1 oktober

Huidig burgemeester Ton Rombouts stopt officieel op 1 oktober. Mikkers zal, als het demissionaire kabinet akkoord gaat met de voordracht, snel daarna in Den Bosch beginnen. Daarmee krijgt de bisschopsstad na meer dan een eeuw een burgemeester die niet van de KVP/CDA is.