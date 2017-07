Een washandje met 70 briefjes van 50 euro: ook dat vond de politie bij inval in kampje Den Bosch

DEN BOSCH - Justitie is tevreden over de strafrechtelijke afloop van de grote inval in het woonwagenkampje aan de Deutersestraat in Den Bosch. De rechtbank sprak dinsdag de laatste vonnissen uit in de strafzaken die voortvloeiden uit de politie-actie van 31 oktober 2013.

De massale actie leidde destijds tot grote woede bij de bewoners van het kampje. In een advertentie in een huis-aan-huisblad noemden ze de inval een 'pr-stunt van justitie' en hekelden ze het discriminerende karakter van de actie. Politie en justitie vielen het kampje binnen omdat ze vermoedden dat er op grote schaal crimineel geld -verdiend met de handel in wiet- werd witgewassen.

Vrijspraak

In de 53 strafzaken die uiteindelijk uit de inval voortkwamen, kwam de rechtbank 29 keer tot een vrijspraak. In 21 zaken werd een verdachte veroordeelde, in 3 gevallen werd justitie niet-ontvankelijk verklaard. Een aantal bewoners heeft hoger beroep ingesteld tegen hun veroordeling.

De rechtbank heeft twee woningen verbeurd verklaard omdat ze gefinancierd zijn met crimineel geld. De woningen werden getaxeerd op 390.000 euro en 410.000 euro. In een van de twee woningen werd tijdens de doorzoeking een washandje gevonden met daarin 70 biljetten van 50 euro. Crimineel geld, oordeelt de rechtbank.

Casinobezoek

De zwaarste celstraf was voor een 37-jarige man, hij kreeg 18 maanden cel. Tijdens de rechtszitting beweerde hij dat hij zijn huis betaald had met het geld dat hij in het Holland Casino had gewonnen. Na speurwerk van de politie concludeerde justitie dat de man inderdaad een succesvol gokker is: zijn casinobezoekjes zouden hem 165.000 euro hebben opgeleverd. Maar dat was bij lange na niet genoeg om zijn royale uitgavenpatroon te bekostingen, oordeelde de rechtbank. Die concludeerde dat de man wel degelijk crimineel geld heeft witgewassen.

Machtsvertoon

Bewoners zien in het grote aantal vrijspraken juist een bevestiging van hun oordeel dat de politie-actie zwaar overdreven was. Ook advocaat Yannick Quint, die vier verdachten bijstaat, vindt dat het machtsverstoon van de politie buitensporig groot was. ,,Ze hebben alle bewoners over één kam geschoren, dat had niet gehoeven."

