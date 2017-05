'Een Wonderlijke Tour' in de Sint-Jan is toe aan Engelstalige versie

Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch bouwt en groeit verder

15:37 DEN BOSCH - Zo’n 450 studenten en datadeskundigen troffen elkaar vrijdag op een inspiratiedag in de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch. De nog jonge opleiding probeert bedrijven, onderzoekers, studenten bij elkaar te brengen om zich samen te goed te doen in de snoepwinkel die datawetenschap heet.