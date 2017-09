Eerste pepernoten vallen in de smaak in Den Bosch

Honderden mensen bezochten zaterdag de nieuwe winkel van de 'Pepernotenfabriek' van Van Delft die zaterdag aan de Markt in Den Bosch de deuren weer opende. ,,We hebben vandaag ruim 250 mensen aan de kassa gehad", zegt projectmanager Rico Vleerbos van de Pepernotenfabriekwinkels in Zuid-Nederland ruim een uur voor sluitingstijd. ,,Er zijn de hele dag mensen in de winkel geweest."

50 smaken

Voorin de 'Pepernotenfabriek' kunnen mensen proeven. Er is in de winkel keus uit 50 verschillende smaken. ,,Mijn favoriet? De karamel zeezout kruidnoot", zegt Erik van Zon resoluut. ,,Het zoete en het zoute hè. Ik verwerk de pepernoot ook in toetjes; in ijs bijvoorbeeld. Pepernoten vroeg in de winkels? Nee, absoluut niet. Voor mij kan een pepernoot altijd."

Volop klandizie op de eerste dag voor De Pepernotenfabriek in Den Bosch

De kruidnoot met karamel en zeezout was vorig jaar de favoriete kruidnoot. De stroopwafel- en truffel-kaneel kruidnoot kwamen respectievelijk op plaats 2 en 3.

Er zijn dit jaar 21 nieuwe smaken. Van appeltaart tot sweet chili en van de sneeuw tot drop/salmiak pepernoot.

Monique van der Steen uit Den Bosch trekt een vies gezicht. ,,Nee, die dropnoot lijkt me niet lekker", zegt ze. ,,Dat weet je niet", zegt Hennie Meulensteen. ,,Je zult eerst moeten proeven."

Pop-up

In Nederland gaan deze maand 25 tot 30 winkels van 'De Pepernotenfabriek' open. ,,De mensen zijn enthousiast. Het lijkt tegenwoordig wel alsof het niet vroeg genoeg kan", zegt Vleerbos. De pop-up winkel aan de Markt in Den Bosch is tot en met 5 december geopend. ,,De dagen erna ruimen we op. Dan is het klaar", aldus de projectmanager.