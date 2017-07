Eigenaar Flik-Flak-hal luidt noodklok: gemeente moet topsporthal overnemen

Criminelen in PI Vught volop aan de drugs, veiligheid personeel in geding: 'Dit is onacceptabel'

10:00 PI VUGHT - Gedetineerden in PI Vught worden in groten getale betrapt op drugsgebruik. Met bijna 2500 positieve tests is vooral het gebruik van cannabis hoog. Dit brengt de veiligheid van gevangenispersoneel nog meer in het gedrang dan al het geval is, zegt bestuurder Frans Carbo van FNV Overheid.