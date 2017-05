Eind volgend jaar 54 nieuwe appartementen aan Zuid-Willemsvaart in Den Bosch

Finale Bosch' vo­ca­lis­ten­con­cours dit jaar in Eindhoven

12:41 DEN BOSCH - De grote finale van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) is dit jaar niet in Den Bosch maar in Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Het Bossche zangersconcours wijkt uit naar Eindhoven omdat het er vanuit gaat dat Theater aan de Parade in september niet beschikbaar is.