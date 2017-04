'Enorme tegenvaller': 71 miljoen voor nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch

DEN BOSCH – Een nieuw Theater aan de Parade in Den Bosch voor nú al 71 miljoen euro betitelt verantwoordelijk cultuurwethouder Huib van Olden als een ‘enorme financiële tegenvaller’. En ook de overschrijding van het gereserveerde budget met 22 miljoen is nog geen harde garantie voor niet nóg meer kosten.

Zo kunnen juridische procedures en archeologische vondsten in de Parade de kosten voor de gemeente opjagen. Zoveel werd in ieder geval wel duidelijk, donderdagavond in een informatiebijeenkomst over het nieuwe theater.

Het Brabants Dagblad meldde al eerder dat de nieuwbouw van het theater rond de 70 miljoen euro zou gaan kosten. ,,De 71 miljoen euro is fors buiten de kaders die we afgesproken hebben’’, verwees Van Olden naar het besluit in 2013 om vijftig miljoen te reserveren, met de afspraak dat het theater maximaal 55 miljoen euro zou mogen kosten. Van Olden: ,,We gaan ons als college beraden op de stappen, maar dat is niet in een middag gebeurd. Half mei komen wij met een voorstel naar de gemeenteraad.’’