Er is meer op de wereld voor Karen van Lith dan het dambord alleen

Op bezoek bij Karen van Lith (51) in Rosmalen valt ze meteen met de deur in huis: ze is weer gestopt met dammen. Twee jaar geleden maakte de vicewereldkampioene van 1995 en 1996 na jaren van inactiviteit haar rentree bij de Rosmalense damvereniging Heijmans Excelsior. ,,Alleen bij thuiswedstrijden”, nuanceert ze direct. Ze vindt de sport nog wel leuk hoor, maar na twee jaar concludeert ze wat ze eigenlijk al wist: Van Lith heeft het te druk om hele zaterdagen achter het dambord te zitten. En: ,,Ik doe niet mee om het meedoen. Als ik meedoe, wil ik winnen.”

Volledig scherm Damster Karen van Lith (r) tijdens de herkamp tegen de Russische Nina Jankovskaja (l) in 1992. © ANP

Het is mede die gedrevenheid waardoor Van Lith zich in de jaren tachtig als allereerste Westerse damster tussen de wereldtop weet te wurmen, het domein dat sinds het eerste wereldkampioenschap voor vrouwen in 1974 wordt gedomineerd door louter speelsters uit de (voormalige) Sovjet-Unie. Het hoogtepunt volgt in 1996, als Van Lith het in het raadhuis van Vught – in die tijd haar woonplaats – opneemt tegen Zoja Golubeva, regerend wereldkampioene uit Letland. Het is niet alleen een duel om de wereldtitel, het is evengoed een clash tussen twee werelden.

Golubeva treedt al op haar 7de toe tot een van de beroemdste damscholen van de Sovjet-Unie, voor haar verliest de sport al vroeg zijn onschuld. Een groot contrast met Van Lith, die tot op de dag van vandaag spreekt van een uit de hand gelopen hobby. Nog zo’n verschil: de dan pas 29-jarige Golubeva heeft al zeven (!) wereldtitels achter haar naam; de één jaar oudere Van Lith gaat op voor haar eerste.

Volledig scherm Karen van Lith in actie tijdens de eerste partij om de wereldtitel tweekamp dammen voor vrouwen in 1996.

Toch zijn de verschillen in Vught minimaal. Golubeva komt met de schrik vrij, maar vriend en vijand zijn het erover eens: de Letse heeft het in jaren niet zo moeilijk gehad. En, denkt damgoeroe Ton Sijbrands, coach van Van Lith en zelf tweevoudig wereldkampioen: als Van Lith zich net als haar Oost-Europese tegenstanders óók volledig toelegt op de damsport, dan kan ze de hele wereld aan.

Moeder

Maar zoals de twee een geheel eigen route hebben afgelegd op weg naar de tweekamp in Vught, zo gaan ze ook daarna ieder hun eigen weg. Golubeva wordt in 1997 nog eens wereldkampioene. En daarna opnieuw en opnieuw en opnieuw. En Van Lith? Ze wordt moeder, maakt carrière, gaat de lokale politiek in, tennist en wandelt, gaat op zaterdag kijken bij OJC Rosmalen, de voetbalclub van haar jongste zoon... Kortom: ze is druk met een heleboel, behalve met dammen.

Tot verdriet van de Nederlandse damwereld, maar de Rosmalense – die inmiddels weer woont in het dorp waar ze is geboren en getogen – haalt er haar schouders over op: er is toch meer in het leven dan dammen? ,,Ik ben begonnen op mijn 8ste toen ik een keer met mijn broer meeging naar de damlessen van Ton van den Elzen bij Heijmans, het bedrijf waar onze vader werkte. Ik vond het direct leuk, maar het besef dat ik echt wat kon bereiken, kwam pas vanaf mijn 15de. Daarna heb ik er alles aan gedaan om de achterstand op de Oost-Europese speelsters in te lopen. Dat was mijn doel.”

Jarenlang traint ze als een bezetene: Van Lith gaat onder meer naar de Verenigde Staten voor les van de Oekraïense damlegende Iser Koeperman en ze wordt een fanatiek hardloopster – alles om haar grenzen te verleggen. ,,Na mijn studie commerciële economie aan de heao in Den Bosch heb ik me zelfs driekwartjaar alleen op de sport gericht, zoals gebruikelijk was voor mijn Oost-Europese tegenstanders. Maar dat was niets voor mij. Je wereld is dan zó klein.”

Volledig scherm Karen van Lith tijdens het NK Dammen in 1996. © ANP

Terwijl haar wereld juist steeds groter wordt: in 1997 wordt oudste zoon Kevin geboren, twee jaar later volgt Lars. ,,Als je weet dat er thuis twee van die jongens rondlopen, zit je toch anders achter het dambord.” Het is goed zo, concludeert ze rond de eeuwwisseling dan ook: ze heeft haar doel bereikt, het gat met de wereldtop is gedicht. Natuurlijk is dammen ook geen vetpot, maar ze herhaalt het nog maar eens: ze zou het niet eens willen, fulltime dammen. Te beperkt. En ze heeft toch ook niet voor niets gestudeerd?

Daarom zegt ze de topsport na bijna twee decennia jaar vaarwel. Desondanks gebruikt ze haar analytisch vermogen nog iedere dag: Van Lith werkt als zorgconsulent in de ICT. ,,Het klinkt misschien gek, maar het heeft best wat raakvlakken met dammen. Ook nu is het de kunst om steeds een aantal zetten vooruit te denken: als je het ene doet, heeft dat het andere tot gevolg.”

En Golubeva? Die wil in 1996 na de ternauwernood gewonnen tweekamp tegen Van Lith van geen stoppen weten. Niet omdat ze de sport zo leuk vindt, maar, zo zegt ze destijds in De Volkskrant: ,,Dammen is het enige waarin ik echt goed ben, ik heb verder geen beroep.” In 2015 wordt ze voor de vijftiende keer wereldkampioene, dat wel. Zeker, Van Lith was graag ook eens wereldkampioene geworden, maar van jaloezie is geen sprake: de wereld is groter dan het dambord.