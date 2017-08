Extreem veel ammonium in de Aa, waterzuivering gecrasht na lek bij mestverwerker

HELMOND - De waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel heeft donderdag een paar uur stilgelegen en functioneert sinds de herstart nog niet optimaal. Dat komt door een extreem hoge hoeveelheid ammonium in afvalwater van mestverwerker Den Ouden op bedrijventerrein BZOB in Helmond. De provincie doet onderzoek naar de oorzaak van de lozing. Boeren langs de Aa, ook bij Den Bosch en Veghel, zijn gewaarschuwd om het rivierwater niet te gebruiken voor hun akkers en dieren.

Ammonium is een zuur uit ammoniak, wat vrijkomt uit mest. Als mensen of dieren teveel ammonium binnenkrijgen, kunnen ze hersen- en nierschade oplopen. Maar in dit geval is volgens de gemeente Helmond geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid. Wel wordt geadviseerd water uit de Aa niet te gebruiken als drinkwater voor dieren, voor beregening en voor recreatie.

Boeren in het stroomgebied van de Aa tussen Aarle-Rixtel en Den Bosch zijn ingelicht over de risico’s, net als de ZLTO, laat waterschap Aa en Maas weten. Tot vrijdagavond was volgens woordvoerster Joletta Noomen een handvol dode vissen geteld in de Aa. Dat aantal kan nog flink toenemen, waarschuwde ze.

De zuivering in Aarle-Rixtel is vooral een biologische zuiveringsinstallatie: bacteriën breken de schadelijke stoffen in het afvalwater af. Maar tegen grote hoeveelheden ammonium is zo’n systeem niet opgewassen. Het waterschap voert zaterdag weer overleg over de situatie. Noomen: „Er worden op dit moment heel veel metingen gedaan. En we spoelen de waterzuivering.”

Direct afgesloten

De rioolbuis van BZOB werd na de ontdekking van de vervuiling direct afgesloten. Andere bedrijven hebben daar geen last van gehad, aldus een woordvoerster van de gemeente Helmond. Het verontreinigde afvalwater werd opgevangen in bekkens en in silo’s van Den Ouden. Van daaruit wordt het door het bedrijf in tankwagens gepompt en afgevoerd.