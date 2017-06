Fabian (18) spoort fout op in zijn havo-examen en slaagt alsnóg

De Bosschenaar hoorde vorige week woensdag dat hij net niet genoeg punten had om in één keer te slagen voor de havo op het Sint-Janslyceum. ,,Ik had net een halve punt te weinig gehaald voor mijn examen Kunstgeschiedenis. Zo zuur! Ik baalde als een stekker. De volgende dag ging ik naar mijn docent om het examen door te spreken. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat er niet goed was nagekeken. Voor een paar vragen die ik goed had, had ik geen punten gekregen."