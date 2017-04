Familiebedrijf Ploegam opent poorten in Vinkel en Oss: 'Mijn kleinzoon wordt drummer of kraanmachinist'

De 2-jarige Brent Bouwens vermaakt zich uitstekend achter het stuur van een wals en op een zogenaamde dumper bij de ingang. ,,Mijn kleinzoon is gek van vrachtwagens", zegt oma Miriam Bouwens. ,,Hij komt er niet meer af. Als hij maar kan sturen. Hij vindt het super. Brent wordt waarschijnlijk kraanchauffeur of drummer. Dat weten we nog niet helemaal. Brent, zwaai eens even naar oma!"

Gijs Ploegmakers is één van de directeuren van het Vinkelse familiebedrijf. ,,We veroorzaken hinder met onze (vracht)wagens en kranen. We wilden met de open dag iets terugdoen voor de omgeving. Bezoekers kunnen zien waar we nu en in de toekomst mee bezig zijn. Die toekomst ligt onder meer met het stijgen van het water bij het verbeteren en verhogen van onze dijken. We bedenken hoe je dat goed, slim, duurzaam en ook goedkoper kunt doen. We willen als Ploegam voorop blijven lopen."