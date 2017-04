FAQ Festival goed ontvangen door publiek in Toonzaal Den Bosch

Volledig scherm Kettel © Chris Korsten



De laatste dag stond vrijwel geheel in het teken van de 8 hour Ambient Marathon. Diverse artiesten lieten in de schaars verlichte zaal hun kunsten zien. Het schijnsel van een diaprojector, wat met een beetje fantasie enige gelijkenis vertoonde met een laserstraal in een half 'bevroren' stand, zorgde ervoor dat tenminste nog de silhouetten van de bezoekers zichtbaar bleven.

De meesten van hen waren neergestreken op een van de comfortabele zitzakken. Die waren voor sommigen zo comfortabel dat dit bijna automatisch leidde tot gesnurk. Nadat artiesten als Aart Strootman, The Void en Kettel hun visitekaartje hadden afgegeven, maakte Dorian Concept uit Wenen zich op voor het slotoptreden. Oliver Johnson(32), zoals hij volgens de burgerlijke stand heet, ging rustig van start, om later steeds langere en heftigere klanken te produceren. "Ik heb gebruik gemaakt van drie synthesizers en evenveel loopers. Over het algemeen ben ik tevreden over de gang van zaken. Het enige minpuntje is dat ik er zere knieën van heb gekregen", wist Johnson.