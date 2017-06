Faysal L. mag na gebiedsverbod terug in woning in Den Bosch

Deskundigen nu aan zet bij nieuw theaterplan Den Bosch

14:19 DEN BOSCH – Aan het einde van deze week moeten de berekeningen van twee bouwkostendeskundigen over het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch bekend zijn. Die informatie moet in ieder geval binnen zijn vóór de politieke partijen op woensdag 28 juni voor het eerst over het plan discussiëren. Een andere deskundige liet maandagavond weinig heel van de jongste ideeën.