FC Den Bosch wil snel nieuwe Oosttribune, oude is mogelijk onveilig

DEN BOSCH - Of de Oosttribune nog veilig is of niet: FC Den Bosch wil graag een nieuwe tribune bouwen. Daarover zijn volgens de club al toezeggingen gedaan door de gemeente. Deze week is de ongeveer zestig jaar oude tribune gekeurd en als blijkt dat die onveilig is, mogen er komend seizoen geen supporters op zitten.

De tribune voldoet al lang niet meer aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld, zegt directeur Bert Wernke. Er is geen mogelijkheid om supporters te scheiden, er ontbreken hekken en het beton is 'niet in een degelijke staat'. ,,En als het een beetje waait, hoop ik altijd maar dat de reclameborden blijven hangen.''

Deze week is in opdracht van de gemeente onderzocht hoe veilig de tribune nog is. Wernke hoopt de uitslag daarvan snel te krijgen. ,,Ik wil duidelijk hebben of ik er nog mensen kan neerzetten. Want we willen niet wachten op ongelukken. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat het een keer fout gaat.''

Harde les

De ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht in mei maakten voor alle betrokkenen op een harde manier duidelijk dat er snel iets moet gebeuren. ,,Daartegen hebben wij niet adequaat kunnen optreden'', zegt Wernke. Afgelopen maanden is er veel met de gemeente en de Bossche Investerings Maatschappij (BIM) gesproken. Er ligt nu een intentieverklaring om, ongeacht of de tribune wordt afgekeurd, verder te praten over nieuwbouw.