Felle brand treft woning in Nuland; mogelijk nog personen binnen

Geslaagde scholier maakt indruk met regenboogvlag in Den Bosch: 'We zijn niet afhankelijk van de kerk'

15 juni DEN BOSCH – De meeste eindexamenscholieren in Nederland hebben inmiddels te horen gekregen of ze geslaagd zijn, gezakt of op moeten voor een herexamen. Sociale media stromen vol met vlaggen na deze spannende dag. Een scholier uit Den Bosch heeft ook goed nieuws gekregen en viert dat op een bijzondere manier: niet de Nederlandse vlag hangt bij hem thuis uit, maar de regenboogvlag.