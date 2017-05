Filmavondje combineren met luxe diner op City Food & Film in Verkadefabriek in Den Bosch

Fietsend van Den Bosch naar Eindhoven? Straks kan het in een rechte lijn en zonder obstakels

10 mei DEN BOSCH/EINDHOVEN - Fietsen vanuit Den Bosch naar het werk, ook als dat in Eindhoven is? Over een paar jaar kan het waarschijnlijk stukken makkelijker. Er is een concreet plan voor een snelfietspad, in een rechte lijn, zonder obstakels en over een strakke asfaltlaag. Met dank aan het provinciebestuur, dat daarvoor een grote zak geld klaar heeft staan.