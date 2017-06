Flesjes olie van cannabis uit Bosch lab

Cannabis als medicijn is bezig aan een ongekende opmars. Steeds meer artsen schrijven het voor aan patiënten met chronische aandoeningen. In tien jaar tijd steeg het aantal verstrekkingen van amper 5.000 naar bijna 50.000 vorig jaar. Meestal krijgen gebruikers de cannabis, die onder rijkstoezicht in het noorden van het land wordt gekweekt, in droge vorm mee. Maar steeds vaker geven patiënten de voorkeur aan cannabisolie. Om als druppel een paar keer per dag 'onder de tong' in te nemen.

Met een doktersrecept kunnen patiënten in principe bij elke apotheker om de hoek aankloppen. Maar er zijn er maar een paar die cannabis verwerken tot olie. Sinds kort is hiervoor op een Bosch bedrijventerrein een farmaceutisch laboratorium in gebruik genomen: Cannabiszorg. Een initiatief van een team specialisten, onder wie ondernemer Ronald Postma, apotheker Jos Everts uit Vught, scheikundige dr. Tobias Postma en dr. Nicole Leenders (wetenschappelijk onderzoekster).

Cannabisgebruik wordt nog vaak geassocieerd met rokerige coffeeshops. Die beeldvorming verandert nu cannabis ook in de vorm van olie verkrijgbaar is. ,,Zo'n flesje heeft toch meer een medicinale uitstraling", zegt Ronald Postma. Daarnaast is er steeds meer (wetenschappelijk) onderzoek over de heilzame werking.

Juiste dosering

Een van die flesjes van Cannabiszorg zit sinds een paar weken in de tas van de Bossche Monique de Vaan (46). Een val van een paard in haar tienerjaren veroorzaakte chronische pijnklachten aan haar heup. Pijnstillers werden steeds zwaarder, hielpen amper meer en veroorzaakten veel andere klachten. De behandelend orthopeed adviseerde al jaren een kunstheup, maar daar wil Monique nog niet aan. Ze had wel eens wat gehoord over cannabisolie. Haar huisarts had het zelf nog niet eerder voorgeschreven. ,,Ikzelf stond er blanco in, had er verder geen verwachtingen bij. Maar high door het leven gaan wilde ik ook niet. Het is belangrijk om de juiste dosering te vinden, want door een druppeltje te veel word je loom en dat wil ik ook niet." Inmiddels gebruikt ze twee keer daags 4 à 5 druppels. En het werkt. ,,Ik merkte al heel snel verbetering, de pijnklachten zijn echt een stuk minder. Collega's op het werk zeggen nu al dat ik minder klaag."

