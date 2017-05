Fleur (21) zat weekend lang geïsoleerd op een heuvel door overstroming in Sri Lanka

,,We zijn naar een huisje op een heuvel gebracht. Daar zaten we een lang weekend, een beetje geïsoleerd'', beschrijft Fleur de afgelopen dagen. Door breuken in de dijken om hen heen, kwam het water steeds verder. Ze zag een hoop ellende. Voor zover de Bossche weet hebben haar schoolkindjes de overstroming overleefd. Meer dan 150 andere mensen hebben dat niet. En er zijn nog zo'n 110 vermisten.

,,Er kwamen veel families langs, die het gebied verlieten. We konden alleen niet helpen, omdat het water voor ons bijna giftig is. Het is heel vuil, daar kunnen veel Westerlingen niet tegen.''

Informatie

Toch hadden ze een belangrijke functie voor de Sri Lankanen. ,,We krijgen eigenlijk alle informatie uit Europa. Hier hoor je maar weinig'', zegt Fleur. Zij gaven de mensen de informatie die ze nodig hadden. ,,En toch is het heel onduidelijk. Er is hier geen buienradar dat je kunt checken.''

Geld ophalen

Het is nog niet helemaal zeker of ze dat ook kan. Ze hoopt eigenlijk iets voor de bevolking te doen. Via een uitgebreide mail heeft Fleur het thuisfront op de hoogte gebracht. ,,Per uur bekijken we hoe het gaat. We zitten vlakbij het vliegveld, dus kunnen zo vertrekken. Maar het liefst halen we online wat geld op voor de mensen hier. We zijn zeker van plan voor ze te doneren.''