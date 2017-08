Flink meer ratten gezien in Den Bosch

Briljanten bruidspaar uit Den Bosch geniet nog altijd van biertje samen

9:18 DEN BOSCH - Als tieners leerden Leo en Mientje Timmermans-Kuijpers elkaar in de dansschool kennen. Nog steeds dansen zij weleens. Niet meer in de dansschool, maar in hun woonkamer. Woensdag vierde het briljanten bruidspaar hun 65ste trouwdag. ,,De tijd vliegt voorbij. Dat komt omdat we het zo goed hebben samen", zegt de 83-jarige Mientje.