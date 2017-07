Foodstock betekent drie dagen eten, drinken, chillen en dus genieten

Op de Pettelaarse Schans staan op vrijdagavond in totaal 35 foodtrucks opgesteld, de omgebouwde bestelbusjes en caravans meegerekend. In een ervan bevindt zich Terence Keyzer uit Rotterdam; hij verkoopt verschillende Aziatische gerechten, om je vingers bij af te likken. ,,De basis van deze gerechten is over het algemeen redelijk neutraal, de scherpte is geheel afhankelijk van de wens van de klant. Veel Nederlanders zijn een beetje bevreesd voor pepertjes, dus daar houden we altijd rekening mee. Maar eigenlijk is het een kwestie van léren eten."

In Den Bosch rekent Versfeld op ongeveer 10.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen. ,,Dat cijfer is uiteraard sterk afhankelijk van het weer. Overigens, het is niet alleen eten en drinken dat de klok slaat. We hebben voor onze bezoekers ook een muzikale omlijsting in petto. Vanavond draaien achtereenvolgens Tin Wish Tin, Radio Feel Good, Rogier Zeebregts en Die Grote. Zaterdagmiddag staat onder meer Heavy Hoempa op het menu. Ook zondag is er live-muziek", aldus Versfeld.