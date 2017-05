Forse kritiek van VVD Den Bosch op bibliotheek

,,Zo’n samenwerking is nodig om ook in de toekomst een rol van betekenis te spelen. Van raden van toezicht verwachten wij dat zij mee gaan met de tijd en het stokje doorgeven aan de volgende generaties. En dus in het geval van de RvT van de bieb past het niet om vanuit een vlaag van nostalgie over florerende boekenuitleen deze samenwerking te traineren in de hoop om zelfstandig te kunnen blijven’’, aldus Geers tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota 2018.

Bezuinigingen Lisette van der Swaluw (PvdA) noemde de uitlatingen van Geers 'erg gemakkelijk'. ,,Het college heeft op deze instellingen enorm bezuinigd.’’ Volgens Geers klopt dat en is er ook bij de Muzerije bezuinigd, maar ligt de blokkade over de fusie niet bij de gemeente of Muzerije. ,,De bibliotheek moet in beweging komen.’’

Het CDA wil dat in de fusie-besprekingen tussen de drie partijen het onderdeel ruimte uit de discussie wordt gehaald. Ben Wagemakers: ,,Laten we niet over meters praten en die angel uit de gesprekken halen. Dat praat gemakkelijker, ook al omdat een van de panden eigendom is van een van de partijen zelf (de bibliotheek, red.). Dat gebouw staat de samenwerking in de weg. De discussie moet over de inhoud gaan. Laten we dan maar uitgaan van twee panden en later kijken wat me met de meters kunnen doen die we aan het einde te veel hebben.’’