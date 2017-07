Frank over ufo's voor beginners: 'Het stoort me dat er lacherig over wordt gedaan'

DEN BOSCH - Volgens Frank van Geloven (61) wordt er te vaak lacherig gedaan over ufo's. En dat stoort hem. De Bosschenaar wil zijn kennis over ufo's delen en schreef er een boek over: Ufo's voor beginners.

,,De laatste vijftig jaar maken mensen de fout om bij een ufo gelijk aan buitenaardse wezens te denken. Maar dat is onzin. Ufo staat voor Unidentified Flying Object. Alles wat je ziet vliegen en waarvan je niet gelijk weet wat het is, is een ufo. Als datgene dichterbij komt is het meestal gewoon een vliegtuig of vogel, maar tot die tijd is het een ufo", aldus de Bosschenaar.

Dat en nog een heleboel andere zaken legt Van Geloven uit in zijn nieuwste boek: Ufo's voor beginners. Het bestaat uit vijftig korte hoofdstukken/vragen met evenzoveel antwoorden. Het boek is in dezelfde stijl gemaakt als Jeroen Bosch voor beginners, zijn vorige publicatie. Op het eerste oog een boek met een totaal ander onderwerp, maar dat ziet Van Geloven anders. ,,In 1967 ging ik onder protest mee naar de Jeroen Bosch-expositie. Ik was elf en dan zit je helemaal niet te wachten op het museum. Maar mijn vader zei: 'Ga nou mee, je zult me de rest van je leven dankbaar zijn'. Hij had helemaal gelijk. Ik vind Jeroen Bosch een pure sciencefiction-schilder. Ik vond zijn werk zó interessant. Bosch heeft mij richting sciencefiction geduwd."