Gebroken rug na ernstige mishandeling met knuppel in Den Bosch: vader en zoon opgepakt

De vechtpartij gebeurde op maandag 5 juni. De drie mannen en de Vlijmenaar kwamen elkaar tegen op de Meidoornstraat in Den Bosch. Er ontstond nagenoeg meteen een gevecht.

Volgens de politie is de vermoedelijke aanleiding een eerder conflict tussen het slachtoffer en zijn belagers. De man werd zo hard geslagen dat hij, naar later bleek, er een gebroken borstbeen en een gebroken rug aan over hield.