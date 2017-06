Geëmotioneerde Rico Verhoeven legt RTL Late Night stil: 'M’n hart is bij ouders Savannah en Romy'

Historie Vught en Cromvoirt in kaart gebracht

10:10 VUGHT - Hoe zagen Vught en Cromvoirt eruit in vroeger eeuwen? Wat is bekend over de oudste bebouwing van kernen als Bergenshuizen en Deuteren? Wat betekende het voor Vught om als dorp te liggen in de buurt van de vesting ’s-Hertogenbosch en hoe veranderde het landschap door grote ingrepen zoals de aanleg van het Drongelens Kanaal, de Lunetten, spoorwegen en rijkswegen?