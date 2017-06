Geen cadeaus of bloemen; zilver huwelijkspaar in Den Bosch vraagt donatie voor goed doel

VIDEO Ultieme stilte op Jazz in Duketown door mees­ter­saxo­fo­nist Joshua Redman

5 juni DEN BOSCH - De Amerikaanse meestersaxofonist Joshua Redman nam tijdens de 44ste editie van Jazz in Duketown samen met zijn twee vaste begeleiders als laatste het podium op de Markt in z'n bezit. Het respectvolle publiek was opvallend stil, behalve op momenten dat er geapplaudisseerd kon worden. Op die momenten leek het wel of er sprake was van een vulkaanuitbarsting.