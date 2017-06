Geen rechtszaak vanwege smaad tegen verdachte in zaak Savannah

Bijeenkomst over per­soons­ge­bon­den budgetten in Rosmalen

15:24 ROSMALEN - Wat is de achtergrond van persoonsgebonden budgetten (PGB), of Hulp IN Natura (HIN)? Hoe zit het met onafhankelijke cliëntondersteuning en keuze voor een zorgverlener? Dat komt op 28 juni aan bod tijdens een bijeenkomst vanaf 19.30 tot 22.00 uur aan de T.M. Kortenhorstlaan 2 in Rosmalen.