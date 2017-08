Geen tekort aan bluswater bij brand in Nuland, maar nieuwe methode gebruikt

Zombies afknallen in 360 graden: Den Bosch krijgt VR-room

14:32 Wo 30 aug. Een ritje in de achtbaan of zombies afknallen, allemaal vanuit een klein kamertje. De VR-room komt naar Den Bosch, waarbij bezoekers 360 graden in de rondte kunnen kijken, in wereld waar ze niet staan.