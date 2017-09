Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg door een seinstoring

Den Bosch peddelt, plonst en spettert en bruist vier dagen lang

17:55 DEN BOSCH - Alles wat zwemt, vaart of roeit moet van 14 tot en met 17 september in Den Bosch zijn. De Brabantse hoofdstad komt uit de kast als waterstad en viert vier dagen lang de Waterweek. Water is van gevaar en plicht puur genieten geworden, maar blijft een wispelturige vrijer.