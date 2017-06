Geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg wegens defecte trein

'Ik mis een stukje van de film'; taakstraf geëist tegen Bossche buschauffeur

12:25 DEN BOSCH - Een 54-jarige man stond maandagohctend in Den Bosch terecht voor het op 25 november 2015 veroorzaken van een botsing ter hoogte van de afrit Den Bosch-West. Dertien jaar reed de Bosschenaar als vrachtwagenchauffeur zonder geregistreerde ongelukken of verkeersovertredingen. De afgelopen tien jaar was dat ook het geval als buschauffeur.