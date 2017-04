Geen uitvaart in Bossche Sint Jan door euthanasieverklaring; maar waar en wanneer kan het wel?

DEN BOSCH - Het besluit om David Frequin geen kerkelijke uitvaart te geven in de Bossche Sint Jan vanwege een euthanasieaanvraag, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. ,,Ik kan dit niet doen. Dan krijg ik problemen", stelt pastoor Van Aken, die het besluit nam. Hij kan het niet doen, maar de regels omtrent euthanasie en kerkelijke uitvaarten zijn op zijn zachtst gezegd dubbel.

David worstelt al drie jaar met mond- en keelkanker. Hoewel hij kankervrij is, heeft hij besloten om het een en ander op papier vast te leggen. Een van de gemaakte afspraken is een euthanasieverklaring. Deze zorgt ervoor dat hij geen kerkelijke begrafenis en laatste sacramenten kan krijgen in de Sint Jan.

Weggooien

,,Wij zijn een barmhartige kerk. Daarom ben ik priester geworden. Ik wil hem zo veel mogelijk bijstaan, dat heb ik ook aangeboden. Maar euthanasie is niet te rijmen met het leven dat een christen leeft. Je hebt je lichaam te leen van de Heer. Dat kun je niet zomaar weggooien", aldus pastoor Van Aken over het besluit een kerkelijke begrafenis en het toedienen van de laatste sacramenten te weigeren.

,,Vergeving vraag je voor zonden die je al begaan hebt. Je kunt geen vergeving vragen voor iets wat je gaat doen. Daar heb je een keuze in. Ik kan dit niet doen, ik mag dit niet doen, dan krijg ik een probleem.”

Liempde

Van Aken geeft aan het niet te kunnen rijmen met de kerkelijke regels of de regels van het geloof. Zo oordeelde de pastoor Van der Sluis van Liempde in 2011 ook. Hij weigerde een begrafenis op basis van een euthanasieverklaring. Pastoor Blom van Sint Oedenrode vond het echter geen probleem en zorgde ervoor dat de persoon in kwestie alsnog een kerkelijke begrafenis kreeg.

Bisschop

Bisschop De Korte wilde dinsdag niet reageren op de beslissing. Volgens zijn woordvoerder is het een kwestie voor pastoor Van Aken. In 2016 liet hij in een verhaal over zijn aanstelling in het Brabants Dagblad al weten dat hij ook worstelt met de kerkelijke regels omtrent euthanasie. ,,Ik moet denken aan een man die ik in de parochie van de Utrechtse binnenstad aan het eind van zijn leven heb begeleid. Door suikerziekte was hij blind geworden. Eén been was geamputeerd en het andere zou moeten volgen. ,Ik kan dit niet meer dragen', zei hij tegen mij."

,,Toen ben ik stil gebleven. Heb niet gezegd: „Euthanasie, dat kan niet en dat mag niet.” De man heeft nadien ook een kerkelijke uitvaart gekregen. Heb ik daarmee de leer van de kerk – het beschermen van zowel het ongeboren als het aftakelende leven – ondermijnd? Nee, dat denk ik niet. De context is hier erg belangrijk. Ik zou heel anders reageren als iemand per telefoon alvast een datum voor een uitvaart vast wil leggen, vele dagen voor de geplande euthanasie."