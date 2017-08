Gemeente breekt supportershome FC Den Bosch af

Den Bosch sluit vrede met het wassende water

7:05 DEN BOSCH - Leuk al dat water in Den Bosch. Maar als we niet oppassen loopt het ons zo weer over de voeten. Sinds de bijna-watersnoodramp in 1995 geven Den Bosch, Vught en Vlijmen het water de ruimte in plaats van te proberen het te temmen. De natuur juicht.