Gérard van Kessel wint Het Grôôt Bosch Dictee weer

In de ochtend arriveerde ze enigszins vermoeid vanuit New York op Schiphol, 's avonds zat ze in de StadsBIEB strijdlustig op de eerste rang tijdens de jaarlijkse culturele happening. ,,Ik ben negen dagen in The Big Apple geweest, met als voornaamste doel op mijn kleinkinderen te passen. Je zult het misschien niet geloven, maar speciaal voor dit prachtige evenement ben ik een dag eerder naar huis gekomen", bekende Peters-Gevers(70). Vorig jaar legde de geboren Bossche, die tegenwoordig in Nijkerk woont, nog beslag op de tweede plaats. Ze wekte de indruk totáál geen last te hebben van een jetlag. Met 45 fouten kaapte ze ditmaal brutaal het brons weg.