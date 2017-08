Geslaagde eerste dag Electronic Family: The Gathering in Rosmalen

Boukje Schweigman ontregelt publiek op Bossche Boulevard

0:16 DEN BOSCH - 'For the time being', heet de nieuwste van Boukje Sweigman. Een ingewikkelde manier om 'nu' te zeggen. Onderzoek naar de tijd is de insteek van de voorstelling die zaterdag in première ging op de Boulevard. En dan vooral naar de manier waarop de tijd uit de hand loopt. We razen maar voort. Kan het ook minder?