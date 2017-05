Gevarieerd aanbod bij Kleine Bossche Platenbeurs

Gestoken in een opvallende outfit uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stond Gerda van den Broek uit Tilburg, eigenaar van Betty's Vintage & Vinyl, haar platen te verkopen. ,,Ik heb vandaag 1.500 LP's en 1.000 singeltjes meegenomen. Veel daarvan is te rangschikken onder de genres country en rock 'n roll. De verkoop verloopt tot nu toe redelijk tot goed. Wat straks over is, gaat volgende week mee naar het evenement Rock around the Jukebox in het Autotron", deed Van den Broek uit de doeken.

Volledig scherm Gerda van den Broek. © Chris Korsten

De minstens zo enthousiaste Erline Elstak van De Vinylloods uit Dordrecht hield ditmaal uitverkoop, waarbij haar klanten slechts de helft van de normale prijs betaalden. ,,Binnen mijn aanbod tref je zéér uiteenlopende stromingen aan. Wat ik persoonlijk de meest bijzondere plaat vind? Dat is niet zo moeilijk: dan kies ik voor Het beste van Alberto, een verzameling Surinaamse liedjes. Met name het lied Anton mi booi spreekt tot mijn verbeelding. Het lied, dat gaat over een jongen die graag wil leren dansen, is gedraaid op de begrafenis van mijn vader", aldus Elstak.

Releases

Haar collega Huub Goudzwaard uit Harderwijk onderscheidde zich qua aanbod vanwege een hele stapel releases, gerelateerd aan de laatste editie van Record Store Day. De picturedisc The Joshua Tree van U2 was een van de albums die de aandacht trok. Niet in de laatste plaats omdat Goudzwaard er bewust voor gekozen had het betreffende exemplaar met behulp van knijpers aan zijn 'waslijn' op te hangen.

De organisatie was in handen van Bosschenaar Rob van Veenendaal, eigenaar van Robbies Records. De volgende aflevering staat gepland op zondag 3 september in de buurt van het Sint-Janskerkhof.