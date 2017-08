Gewonden bij 'fors ongeluk' op A2 bij Den Bosch: één rijstrook dicht

'Den Bosch moet toezegging b&b nakomen'

14:51 DEN HAAG/DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch moet een toezegging nakomen dat in de Capucijnerpoort een bed & breakfast kan worden geopend. Dit vinden de uitbaters van een Spaanse delicatessenwinkel in de Vughterstraat, Mecheline Leijten en Louis Poncin. Dinsdag daagde het stel het stadsbestuur voor de Raad van State in Den Haag.