Gezin uit Den Bosch laat caravan achter en vlucht van Franse camping: 'Het vuur werd intenser'

DEN BOSCH – Blusvliegtuigen vliegen af en aan. Gitzwarte rookwolken trekken over de campings. Veel huizen rondom de heuvels van Ramatuelle in Frankrijk worden sinds maandag bedreigd door een flinke vlammenzee. Claudia Vesters uit Den Bosch verblijft op een camping in Ramatuelle en nam gisteren het heft in eigen handen. ,,We lieten onze caravan staan en zijn weggereden. We wilden geen enkel risico nemen.”

Sinds maandag woedden op verschillende plaatsen Zuidoost-Frankrijk bosbranden die zich snel uitbreiden. Langs de Middellandse Zeekust en op Corsica verwoestte het vuur in twee dagen tijd maar liefst 4.000 hectare bos.

Een onbekend aantal Nederlandse vakantiegangers moest hun camping, appartement of hotel uit voorzorg verlaten. Veel van hen maken zich zorgen, zei een Brabantse villaverhuurder eerder tegen deze krant.

Geen evacuatie

Van een grootschalige evacuatie is op de camping van Claudia Vesters ‘gelukkig geen sprake.’ Wel zat de Bossche gewichtsconsulente, samen met haar echtgenoot en zoon, gisteren even midden in alle onheil. Grote rookwolken trokken over camping Les Tournels, waar ze tot volgende week verblijven. ,,Onze camping ligt op een hooggelegen gebied dus we konden alles goed zien: van de enorme rookwolken tot die bizarre, rode gloed.”

Vooral gisteren was er op de camping van Claudia veel onrust. ,,Het vuur leek intenser te worden en dat zorgde voor nog meer rookontwikkeling. Veel campinggasten vertrouwden het niet meer en vertrokken halsoverkop van de camping.” Toen er maar geen einde leek te komen aan de blusvliegtuigen die boven de camping vlogen, besloot ook Claudia het zekere voor het onzekere te nemen.

Weggereden

,,We hebben onze caravan laten staan, zijn in de auto gestapt en weggereden. Het voelde niet goed om langer op die plek te blijven. Het was er te onrustig. We hebben de rest van de dag op het terras gezeten in Saint-Tropez, ongeveer vijftien kilometer verderop. Daar was het op dat moment gewoon veilig.”

Intussen is de rust op de camping wedergekeerd, zegt Claudia. ,,Toen we terugreden zagen we weer die rode gloed en die wolken, maar we denken dat het ergste geweest is. Nu proberen we gewoon lekker te genieten van onze vakantie.”

Snelle uitbreiding

In totaal zijn in Zuid-Frankrijk 10.000 mensen geëvacueerd, waarvan 3.000 kampeerders. Volgens het bestuur van het departement Var (dat in de buurt ligt van de kust tussen Hyères en de luxe badplaats St. Tropez) ging zo'n 800 hectare bos al in vlammen op als gevolg van de snelle uitbreiding van het vuur. De brandweer bestrijdt de bosbranden met groot materieel. De 540 brandweerlieden krijgen ondersteuning van blusvliegtuigen.

Er zijn vijf brandweermannen gewond geraakt, van wie één ernstig. Vijftien brandweerlieden hebben een rookvergiftiging opgelopen. Het vliegveld Toulon-Hyères is gesloten, evenals een aantal wegen.