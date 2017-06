Groot politieonderzoek in woning Sint Rochusstraat Den Bosch; bewoner gewond in ziekenhuis

Onderzoek naar schietpartij huis Faysal L. levert niks op

16:57 DEN BOSCH - Het onderzoek van de politie naar de beschieting van een woning aan Stapelen in Den Bosch is vastgelopen. ,,We hebben geen aanknopingspunten als houvast om verder te gaan. We stoppen ermee zonder iemand te hebben aangehouden'', aldus een woordvoerder van de politie donderdag.