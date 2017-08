'Groot zijn in het klein blijven', zo zette Paul Smits (67) zich in voor Den Bosch

IN MEMORIAMDEN BOSCH - Juist in de week van zijn zo geliefde festival Boulevard, het festival in Den Bosch dat hij hielp oprichten, overleed dinsdag Paul Smits op 67-jarige leeftijd. Hoewel Smits zich allang niet meer met het festival bemoeide, voelde hij zich betrokken. ,,De Boulevard is me dierbaar, nog steeds", zei hij vorig jaar toen hij gevraagd werd naar belangrijke momenten in zijn loopbaan.

Smits was al geruime tijd ziek. Maar tot op het laatst was hij nauw betrokken bij de Blue Room Sessions, succesvolle singer-songwriter avonden in de Verkadefabriek die hij in 2012 kleinschalig begon. Organiseren zat hem in het bloed. Smits begon in de jaren tachtig bij de Vliegerfeesten in Halder en werd als vrijwilliger coördinator van het Popcollectief Den Bosch.

Van daaruit werd hij in 1986 directeur van poppodium Willem 2 dat onder zijn leiding een eigen plaats in het popcircuit verwierf. Smits had zijn eigen opvatting hoe dat centrum gerund moest worden. 'Groot zijn in het klein blijven', was zijn motto en hij weigerde mee te gaan met de trend om steeds grotere popcentra te willen.

Cultureel ondernemer

Met de toenmalige Boulevard-directeur Wim Claessen en Jan van der Putten van Theater Bis (nu Verkadefabriek) vormde hij een driemanschap dat bij de gemeente een front vormde vóór de cultuur. Hij stond mede aan de basis van de Boulevard of Broken Dreams , de voorloper van het huidige Boulevard. Hij was nauw betrokken bij de Boulevard-organisatie en programmeerde onder meer het muziekaanbod. Hij was het ook die het roemruchte Catalaanse gezelschap La Fura dels Baus naar Den Bosch haalde. ,,Die waren eigenlijk te duur. Claessen durfde het niet aan, maar ik heb toch doorgezet en we kwamen uit de kosten."

Smits was een cultureel ondernemer. Hij organiseerde in de jaren tachtig het popfestival Popwerk en het Noord-Zuid Bevrijdingsfestival. Hij had in de Bossche binnenstad café Welvaart. Produceerde grote concerten in de Brabanthallen van Metallica, Iron Maiden en Prince. In 2006 volgde plots zijn ontslag als directeur van Willem 2, een bestuursbesluit dat hij als een groot onrecht beschouwde en maar met heel veel moeite kon aanvaarden.

Ontslag

Hij vertrok naar Heerlen waar hij een vergelijkbare functie kreeg bij Cultuurhuis Patronaat. Terug in Den Bosch bleef hij actief. Hij stond in 2012 aan de basis van het World Skate Center. In de W2 kwam hij niet meer. Het ontslag bleef steken. De ziekte die zich enkele jaren geleden openbaarde, wierp hem niet uit de baan. ,,Van leven ga je dood", zei hij.