Grootste carrièrestap in zijn leven: wie is Jack Mikkers, de nieuwe burgervader van Den Bosch?

DEN BOSCH/VELDHOVEN - Het had voor Jack Mikkers (48) niet mooier gekund. In het jaar dat hij één decennium burgemeester is van Veldhoven en twee decennia politiek actief, maakt hij de grootste carrièrestap van zijn leven. Hij verruilt het 'dorp met stadse allure' voor de hoofdstad van Brabant.

Over zijn ambities is lang gespeculeerd. Mikkers stond in Zuidoost-Brabant bekend als één van de burgemeesters die vast eens een gooi zou doen naar een post in een stad. In Veldhoven wist hij zich op grote onderwerpen te profileren. Zo vestigt hij dankzij de explosief groeiende chipmachinefabrikant ASML de aandacht op 'zijn' gemeente.

Het helpt hem bekender te worden in de 'slimme regio' Brainport, maar ook in het buitenland. In 2012 werpt hij zich op als voorzitter van de regionale groep die sindsdien met allerlei betrokken partijen ondermijnende criminaliteit aanpakt. En onlangs trekt hij alle aandacht als hij in het tumult van een grote demonstratie een conferentie van Eritreeërs verbiedt.

Slagerszoon

De slagerszoon krijgt politiek met de paplepel ingegoten. Zijn vader is in de jaren zeventig raadslid in Heeze als Jack op de lagere school les krijgt van Peter Grem, destijds wethouder van Heeze en later burgemeester van Bladel.

,,Andere jongens wilden profvoetballer worden, ik burgemeester'', zegt hij er later over. Voor het zo ver is, runt hij onder meer een cocktailbar in de voormalige Gemertse discotheek Axis - hij bedenkt er zijn eigen cocktail 'Born to be a millionaire' - en gaat hij een jaar naar high school in Amerika. Als hij in 1997 raadslid wordt in Heeze-Leende, werkt hij bij een bedrijf dat bemiddelt in hoger technisch personeel. ,,Ik ben iemand van de grote lijn en houd niet van details'', zegt hij bij zijn installatie.

Joop Zoetemelk

Burgemeester wordt Mikkers daarna niet zomaar. ,,Ik ben een soort Joop Zoetemelk'', verzucht hij nadat hij in 2003 net naast die post grijpt in Son en Breugel. ,,Hij werd vijf keer tweede voordat hij de Tour won.'' Maar niet lang daarna is het wel raak, in Maasdriel (dan zo'n 23.000 inwoners).

Hij blijft er een kleine vier jaar, waarna sommigen vaststellen dat hij het slechts als opstapje gebruikte. Als hij in 2007 overstapt naar Veldhoven (circa 44.000 inwoners) doet hij een 'inburgeringscursus' van 27 lessen: elk van de 27 raadsleden neemt hem een dagdeel op sleeptouw. De gemeenteraadsvergaderingen leidt hij kordaat en bij voorkeur op hoofdlijnen. Hij is wars van het onderlinge gekissebis dat de voorbije jaren regelmatig de kop opsteekt.

Vriendjespolitiek

Zijn glansrijke carrière kent slechts één smetje: Mikkers wordt in 2014 beschuldigd van vriendjespolitiek. Hij zou zich onvoldoende afzijdig hebben gehouden bij het mogelijk maken van een bouwplan van een lokale ondernemer met wie hij zeer goed bevriend is. Van die vriendschap maakt hij geen geheim, wel voelt hij zich door de aantijging ernstig in verlegenheid gebracht. Achteraf zegt hij dat hij zich in het college van B en W wellicht eerder van stemming had moeten onthouden.

Mikkers heeft het in Veldhoven zichtbaar naar zijn zin. Hij verdedigt de zelfstandigheid van de gemeente met hand en tand maar stelt zich wel nadrukkelijk open voor samenwerking. De maat van Veldhoven noemt hij eens 'precies goed'. ,,Niet te groot, want ik ken mijn beperkingen. Ik ben ongeduldig en geen burgemeester die alleen het proces stuurt. Ik vind het juist leuk om me te verdiepen in de inhoud.''

In het werk lijkt het hem later niet te belemmeren. Met zijn voortrekkersrol op het vlak van ondermijning speelt hij zich in de kijker, wellicht ook in zijn toekomstige gemeente. In een interview wijst hij recent nog middels een voorbeeld uit Den Bosch op de verantwoordelijkheid van burgers: het wegkijken bij een crimineel die met zwart geld een megabruiloft betaalt. ,,Zo'n bruiloft wordt cash afgerekend bij een zaaleigenaar. Banken moeten bij dat soort bedragen alarmmeldingen doen.'' Als burgemeester van het grote Den Bosch zal hij onder meer zulke dossiers bij de kop moeten pakken.

PASPOORT

Jacobus Michael Leonardus Nicasius Mikkers;

- Wordt op 02-09-1968 geboren in Heeze

- Is sinds 30 september 1993 getrouwd met Astrid Baggermans; het echtpaar heeft geen kinderen

- Gaat na de basisschool in zijn geboortedorp naar de mavo

- Daarna een jaar High School in Amerika en vervolgens naar het Augustinianum (Havo) in Eindhoven en de HEAO in Den Bosch

- Wordt in 1997 VVD-raadslid in Heeze

- Wordt daar in 1999 wethouder en loco-burgemeester

- Wordt in 2003 burgemeester in Maasdriel

- Wordt in 2007 burgemeester in Veldhoven