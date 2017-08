Haatreacties op oma na omgeslagen kinderwagen: 'Ze weten niet waar ze over praten', zegt ooggetuige

DEN BOSCH – 'Was de telefoon soms belangrijker?', 'Wie hier fout zit, heeft een probleem', 'Waar was de moeder?' De oma van het kindje dat dinsdagmiddag met kinderwagen en al in een diepe sloot terechtkwam in Den Bosch, kreeg nadien een stortvloed aan haatreacties over zich heen. De 40-jarige Patrick was erbij om hulp te verlenen en ergert zich dood aan de commentaren op Facebook. ,,Al die mensen, ze hebben geen idee waar ze over praten."

De oudere vrouw loopt dinsdagochtend samen met haar twee kleinkinderen en een hondje door een woonwijk in Den Bosch. Langs de kant van een plas water gaat het mis: de hond, die aangelijnd was, rent volgens ooggetuigen een rondje om de kinderwagen en sprint uit het niets ergens naartoe.

Zichtbaar in paniek

De kinderwagen wordt als het ware meegesleurd, botst tegen een houten beschoeiing, slaat over de kop en komt zo in het water terecht. Ooggetuigen zien de bejaarde vrouw, zichtbaar in paniek, in het water springen.

Op dat moment komt Patrick aanlopen. ,,Ik hoorde veel paniek en gegil en rende ernaartoe. Ik zag een kinderwagen op z’n kop in het water liggen, met een oudere vrouw ernaast. Ze had toen al haar kleinkind op het droge gelegd.”

Samen met een omstander haalt Patrick de oudere vrouw uit het water. Er wordt een deken om de drijfnatte baby gewikkeld. ,,Het kindje is een paar seconden in het water geweest”, weet Joke, de echtgenote van Patrick.

,,Een vrouw in de buurt heeft de oma en de baby in huis gehaald en opgewarmd.” Uit voorzorg is de ambulance voor het kindje gebeld. ,,Je weet per slot van rekening niet wat het kind heeft ingeademd in dat water.”

Heftige situatie

Uiteindelijk blijkt het kind niet gewond te zijn geraakt. Toch zit de schrik er bij haar grootmoeder goed in. ,,Dat valt natuurlijk te begrijpen, het was best een heftige situatie”, zegt Patrick. ,,Maar ik zeg je: dit had iedereen kunnen overkomen. Het was gewoon een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Mevrouw is meteen in het water gesprongen om haar kleinkind te helpen.”

Diezelfde dag worden de vrouw en de ouders van het kind collectief op sociale media voor rotte vis uitgemaakt. ,,Ik snap daar werkelijk niets van”, verzucht Patrick. ,,Al die mensen zijn er niet bij geweest, maar ze hebben wel een oordeel klaar.”

Zijn vrouw Joke vult aan: ,,Het is inderdaad heel makkelijk om lukraak dingen te roepen, maar je zadelt de slachtoffers wel met nog meer ellende op. Ze zitten daar op zo’n dag helemaal niet op te wachten.”

Honderd keer bedankt

Na afloop is Patrick wel ‘honderd keer’ bedankt door de oma van het kindje. ,,Ik zag het als mijn plicht om haar uit het water te halen”, zegt hij.