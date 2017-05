Half jaar rijbewijs kwijt na dronken een fietser(67) omver rijden in Den Bosch

De Rosmalenaar zei dat hij de nacht voor het ongeluk een taxi naar huis had genomen omdat hij te veel had gedronken om zelf te rijden. Hij was op stap gegaan om te vieren dat hij een studiewerkstuk op tijd had voltooid.De volgende ochtend stapte hij in de auto om het werkstuk in te leveren. Rond 9.00 uur schepte hij de fietser die voorrang had. Het slachtoffer hield er onder meer een gecompliceerde enkelbreuk aan over.