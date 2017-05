Handtekeningen ten spijt: Geen referendum over windmolens op de Rietvelden

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde woensdagavond tegen een volksraadpleging, tot ongenoegen van de vele inwoners uit Engelen die wapperend met rode kaarten op de publieke tribune zaten.

Besluitvoering

Een groot deel van de gemeenteraad vond dat het besluit tot het bouwen van de molens al in 2014 al was genomen. Het laatste besluit, waarin de precieze locaties staan, is daarmee enkel de uitvoering van het eerder vastgestelde beleid. Daarmee zou het besluit dat voorligt helemaal niet gemaakt zijn voor een referendum, zo constateerde onder meer de PvdA, D66 GroenLinks en de VVD. ,,Het besluit tot het bouwen van windmolens op De Rietvelden is eerder unaniem genomen. Dan moet je ook staan voor de keuzes die je maakt en niet duiken", aldus Ralph Geers van de VVD. ,,Er zijn geen alternatieven", sprak D66-voorman Mike van der Geld.

Afgelopen weken zamelde initiatiefnemer Peter van Cuijk al 993 handtekeningen in, voornamelijk uit Engelen en West. Voor een inleidend verzoek tot een referendum zijn slechts ongeveer 350 handtekening nodig.

Het proces dat leidde tot het windpark verdient geen schoonheidsprijs, zo stelde een deel van de raad wel vast. ,,We zijn zeer ongelukkig met het proces," zo constateerde Roy Geers van Rosmalens Belang. ,,De inwoners zijn er pas echt bij betrokken toen er al een kant en klaar plan lag. De frustratie van burgers zit niet in het windpark, maar in het gebrek aan meepraten. Een referendum is niet ideaal, maar ik zie geen zwaarwegende motieven er niet mee in te stemmen." Uiteindelijk waren echter 21 raadsleden tegen een referendum en 17 voor een referendum.