Hartverwarmende foto: jongetje in autootje op schoolplein Rosmalen verovert honderden harten

Bestuur zet discussie lokale omroep Den Bosch op scherp

29 april DEN BOSCH – Het bestuur van de nog te beginnen lokale omroep DTV Den Bosch zet de discussie over de nieuwe omroep op scherp. Voorzitter Jan Smit vraagt in een brief aan de gemeenteraad om op dinsdag 9 mei geen beslissing te nemen over de subsidie van dit en komend jaar.