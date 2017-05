Heijmans bouwt huizen in Leidsche Rijn: opdracht van 40 miljoen euro

Een rondje van de zaak als Ajax scoort: Bossche kroegen zijn klaar voor Europa League-finale

23 mei DEN BOSCH - Een rondje van de zaak bij elk doelpunt dat Ajax maakt of een schaal met Amsterdamse bitterballen. In Den Bosch zijn de cafés er klaar voor als Ajax het woensdagavond in de finale van Europa League opneemt tegen Manchester United. ,,Dit zijn voor ons de mooiste dagen van het jaar", zegt Michiel Jonker, eigenaar van Legends Sports Bar in de Snellestraat.