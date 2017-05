Heijmans 'op koers voor herstel'

Ton Hillen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Heijmans: ,,Het eerste kwartaal is volgens plan verlopen. Voor Heijmans is 2017 een overgangsjaar. De verkoop van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland is afgerond. Het afmaken van de probleemprojecten vraagt enige tijd. Het effect daarvan is ook in de eerste maanden van dit jaar nog merkbaar, maar de impact neemt af. Kortom, we liggen op koers."